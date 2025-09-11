В частности, он рассказал, каким был Цимбалюк на площадке, и открыл некоторые подробности кастинга. Сообщает Show 24 со ссылкой на тикток-аккаунт Новости.LIVE.

Так, по словам Григория, Тарас не пытался играть роль, а проживал все по-настоящему.

С первой вечеринки он говорит: "Ого, Гриша, так у вас настоящее реалити. Я этого не ожидал. Это очень сложно". Во-первых, все с первого дубля и смены длятся по 12 часов, где Тарас находится в кадре, а в кино немножко по-другому. Но Тарас настоящий, очень талантливый и будет, как всегда, грандиозный сезон, я обещаю,

– подчеркнул телеведущий.

Он также добавил, что актерское мастерство помогло Цимбалюку лучше чувствовать искренность девушек и распознавать, когда кто-то пытается играть.

По отбору участниц, Решетник рассказал, что конкурс был чрезвычайно высоким: на одно место претендовали около сотни девушек, а только в первый день подачи заявок организаторы получили более 800 анкет.