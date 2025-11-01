"Холостяк" з Тарасом Цимбалюком: що відомо про учасниць проєкту

31 жовтня на телеканалі СТБ вийшов 3 випуск реаліті-шоу "Холостяк". Дівчата заселились у будинок, дехто сходив на побачення з Тарасом Цимбалюком, однак не всі продовжили боротьбу за серце актора.

Тринадцять дівчат пройшли далі. Що відомо про учасниць, читайте на сайті 24 Каналу.

Юлія Артюх

Дівчина працює менеджеркою з логістики. Вона одеситка і має 3-річного сина Павла. Юлії 27 років.

Ірина Пономаренко

Дівчина запам'яталася багатьом завдяки своєму яскравому образу – рожевому капелюху. Ірина працює моделлю. Їй 26 років.

Юлія Коренюк

Fashion-фотографиня з Одеси з понад 10-річним досвідом. Крім фотозйомок вона також є викладачкою.

Надін Головчук

26-річна фотомодель з Хмельницького.

Ольга Дзундза

Фітнес-тренерка та майстриня спорту з легкої атлетики. Їй 38 років. Жінка була одружена 20 років. Від першого шлюбу Ольга має двох дітей: сина, якому 15 років, та 10-річну доньку.

Ірина Кулешина

30-річна підприємиця, яка має власний бренд купальників.

Надія Авраменко

Цій учасниці 28 років. На перше знайомство з Тарасом вона прийшла зі стільцем, адже невисокого зросту. Надія має власний салон краси, який відкрила вже під час повномасштабного вторгнення. Дівчина розповідала, що до цього працювала на різних посадах, а зараз мріє масштабувати бізнес.

Валерія Жуковська

Дівчина запам'яталася багатьом глядачам, бо стала першою учасницею, яка мала повноцінне побачення з холостяком. Їй 28 років і 16 з них вона займається верховою їздою. Валерія має титул майстрині спорту України з виїздки.

Дар'я Романець

28-річна власниця весільної агенції. На першу вечірку вона прийшла в образі "Принцеси Лебідь".

Оксана Шанюк

Лікарка-косметологиня з Києва. Їй 30 років.

Яна Андрієнко

Вона викладає алгебру та геометрію в гімназії у Києві. Жінка розповідала, що саме учні змотивували її взяти участь в проєкті. Їй 29 років.

Анастасія Половинкіна

Проєктна менеджерка, яка працює у сфері мілтек. Анастасія займається військовою амуніцією та зброєю, співпрацює з Агенцією регіонального розвитку Київщини.

Діана Зотова

Модель Діана Зотова. Дівчина була знайома з Тарасом Цимбалюком ще до початку реаліті. Вони три роки тому спілкувалися в соцмережах, навіть мали зустрітися, але так цього і не зробили. Тепер Діана прийшла на "Холостяк" за "другим шансом".

Ніколєтта Бірюкова (покинула проєкт у 3 випуску)

29-річна турагентка з Рівного. Під час першої зустрічі дівчина запропонувала Тарасу набити тату на згадку про цей день. Вона отримала першу троянду 14 сезону.

Вікторія Крилас (покинула проєкт у 3 випуску)

25-річна фотомодель зі столиці.

Софія Шамія (покинула проєкт у 3 випуску)

Дівчині 20 років і вона вже має титул "Міс Україна 2023". Софія навчається в медичному університеті, проте під час першої вечірки осоромилася тим, що не знала, що таке турнікет.