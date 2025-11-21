"Холостяк" 14 сезон 6 випуск: хто з дівчат покинув проєкт

Глядачі вже побачили 6 випусків "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком. До фінального вибору головного героя проєкту залишилось не так багато часу, тож конкуренція між дівчатами росте, а напруга збільшується.

Після 5 випуску на проєкті "Холостяк" залишилось дев'ять дівчат. А з ким Тарас Цимбалюк попрощався сьогодні, розповість 24 Канал.

Першою проєкт покинула фотографиня Юлія Коренюк. У відеозверненні до Тараса Цимбалюка вона сказала, що сумує за сином і попросила актора відпустити її.

Перед церемонією троянд Цимбалюк запросив Коренюк на розмову. Він запропонував фотографині повпливати на те, щоб вона змогла частіше спілкуватися з сином, однак Юлія заявила, що в неї "немає сил і натхнення виходити на зв'язок", адже він буде неякісний. Зрештою Тарас засумнівався у щирості дівчини.

Дівчатам дають телефони. Вона може взяти телефон і подзвонити сину, тому що тут же ми всі теж люди. У неї є можливість зв'язатися з сином, але вона її не використовує. У мене взагалі не в'яжеться, що її основна претензія до проєкту, до мене, що в неї забираюсь увесь час і вона не може спілкуватися з сином. Це була маніпуляція. Це здалось мені дуже підозрілим,

– сказав Цимбалюк.

Юлія також заявила, що їй важко на проєкті, і додала, що не бачить сенсу залишатися тут. За словами фотографині, з іншими учасницями в актора вже є історія, але не з нею.

Я тобі скажу чесно і щиро. Я розумію, що не та жінка, яка зможе для мене відкритись щиро тут на проєкті,

– зазначила Коренюк.

Тарас Цимбалюк та Юлія Коренюк / Скриншот з відео

Юлія стала єдиною дівчиною, з якою Цимбалюк попрощався у 6 випуску.