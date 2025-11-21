Перший поцілунок та нові побачення: як проходить 6 випуск "Холостяка"

6 випуск романтичного реаліті-шоу "Холостяк" уже в ефірі. Сьогодні Тарас Цимбалюк продовжить ближче знайомитися з учасницями проєкту. В анонсі до випуску також зазначалось, що відбудеться перший поцілунок сезону.

Минулого тижня проєкт покинули модель Діана Зотова і вчителька алгебри та геометрії Яна Андрієнко, тож боротьбу за серце Тараса Цимбалюка продовжили дев'ять учасниць. Текстову трансляцію 6 випуску "Холостяка" читайте в матеріалі 24 Каналу.

Цей тиждень дівчата і Тарас Цимбалюк знову проведуть у Карпатах, однак тепер вони житимуть не в наметовому містечку у складних умовах, а в будиночку. На початку випуску ведучий проєкту Григорій Решетник передав учасницям запрошення. На індивідуальне побачення з актором піде Надін Головчук.

Цимбалюк запросив фотомодель на ліпку з глини. Вони робитимуть пісочний годинник.

Побачення Тараса Цимбалюка з Надін / Скриншот з відео

Під час побачення Надін стало погано. Коли дівчині полегшало, вони продовжили робити свій виріб. Цікаво, що й минулого тижня вона скаржилась на стан здоров'я, зокрема й ментальний.

Тим часом інші учасниці влаштували традиційні посиденьки. До них прийшов Григорій Решетник і приніс коробку, де були листочки з питаннями – кожна з дівчат повинна чесно на них відповісти.

Посиденьки Решетника з дівчатами / Скриншот з відео

Ведучий "Холостяка" також приніс запрошення на побачення. Наступною на зустріч з Тарасом Цимбалюком піде Ірина Кулешина, в якої, до речі, буде день народження.