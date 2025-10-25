Ексучасниця "Холостяка" відверто розповіла про рак, який їй діагностували в 19 років

Майбутня етнологиня Віточка Зварич взяла участь у 14 сезоні реаліті-шоу "Холостяк". У 2 випуску проєкту дівчина розповіла, що в 19 років у неї діагностували рак щитоподібної залози.

На першій вечірці Тарас Цимбалюк запросив Віточку та ще двох учасниць на спілкування. Тоді дівчина й зізналась, що пережила онкологію, передає 24 Канал.

У мене в 19 років діагностували рак щитоподібної залози. Я ледь не померла тоді. Я могла задихнутися. Я пишаюсь тим, що пройшла цю історію гідно,

– поділилась Віточка Зварич.

Тоді дівчина не знала, що рак щитоподібної залози найчастіше виліковується.

Мені часто пишуть жінки. У мене може не вистачати часу, але кожній розкажу, що та як, щоб не переживали, тому що я сама була в такому стані в 19 років. Не було нікого поруч з таким досвідом. Мені важливо цим ділитися,

– зазначила майбутня етнологиня.

В інстаграмі Віточка Зварич також розповіла, що у неї було ускладнення, дівчина "ледь не задихнулась власною кров'ю". Однак навіть в реанімації намагались зберігати позитив.

Віточка Зварич про рак / Скриншот з інстаграму

У 19 років Віточці діагностували рак / Скриншот з інстаграму

Віточка Зварич покинула проєкт "Холостяк"