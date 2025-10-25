Ексучасниця "Холостяка" відверто розповіла про рак, який їй діагностували в 19 років
- Віточка Зварич зізналася на шоу "Холостяк", що в 19 років їй діагностували рак щитоподібної залози.
- В інстаграмі Віточка також розповіла, що мала ускладнення і "ледь не задихнулась власною кров'ю".
Майбутня етнологиня Віточка Зварич взяла участь у 14 сезоні реаліті-шоу "Холостяк". У 2 випуску проєкту дівчина розповіла, що в 19 років у неї діагностували рак щитоподібної залози.
На першій вечірці Тарас Цимбалюк запросив Віточку та ще двох учасниць на спілкування. Тоді дівчина й зізналась, що пережила онкологію, передає 24 Канал.
У мене в 19 років діагностували рак щитоподібної залози. Я ледь не померла тоді. Я могла задихнутися. Я пишаюсь тим, що пройшла цю історію гідно,
– поділилась Віточка Зварич.
Тоді дівчина не знала, що рак щитоподібної залози найчастіше виліковується.
Мені часто пишуть жінки. У мене може не вистачати часу, але кожній розкажу, що та як, щоб не переживали, тому що я сама була в такому стані в 19 років. Не було нікого поруч з таким досвідом. Мені важливо цим ділитися,
– зазначила майбутня етнологиня.
В інстаграмі Віточка Зварич також розповіла, що у неї було ускладнення, дівчина "ледь не задихнулась власною кров'ю". Однак навіть в реанімації намагались зберігати позитив.
Віточка Зварич покинула проєкт "Холостяк"
Зазначимо, що на першій церемонії троянд Тарас Цимбалюк попрощався з Віточкою Зварич.
В інстаграмі майбутня етнологиня зізналась, що участь у проєкті "Холостяк" – це "цікавий досвід і унікальна пригода", хоч тривала вона не довго. Дівчина подякувала людям, які її підтримували.
"Час активно вриватися у збори, тішити вас креативним і пізнавальним контентом, старатися продовжувати вас дивувати, здобувати фах етнологині, працювати, лікуватись і просто жити щасливе життя, приносячи користь там, де я потрібна. Я впевнена, що мене чекає щось значно краще, ніж Тарас Цимбалюк", – написала вона.