Экс-участница "Холостяка" откровенно рассказала о раке, который ей диагностировали в 19 лет
- Виточка Зварич призналась на шоу "Холостяк", что в 19 лет ей диагностировали рак щитовидной железы.
- В инстаграме Виточка также рассказала, что имела осложнения и "едва не задохнулась собственной кровью".
Будущий этнолог Виточка Зварич приняла участие в 14 сезоне реалити-шоу "Холостяк". Во 2 выпуске проекта девушка рассказала, что в 19 лет у нее диагностировали рак щитовидной железы.
На первой вечеринке Тарас Цимбалюк пригласил Виточку и еще двух участниц на общение. Тогда девушка и призналась, что пережила онкологию, передает 24 Канал.
У меня в 19 лет диагностировали рак щитовидной железы. Я едва не умерла тогда. Я могла задохнуться. Я горжусь тем, что прошла эту историю достойно,
– поделилась Виточка Зварич.
Тогда девушка не знала, что рак щитовидной железы чаще всего излечивается.
Мне часто пишут женщины. У меня может не хватать времени, но каждой расскажу, что и как, чтобы не переживали, потому что я сама была в таком состоянии в 19 лет. Не было никого рядом с таким опытом. Мне важно этим делиться,
– отметила будущий этнолог.
В инстаграме Виточка Зварич также рассказала, что у нее было осложнение, девушка "едва не задохнулась собственной кровью". Однако даже в реанимации пытались сохранять позитив.
Виточка Зварич покинула проект "Холостяк"
Отметим, что на первой церемонии роз Тарас Цимбалюк попрощался с Виточкой Зварич.
В инстаграме будущий этнолог призналась, что участие в проекте "Холостяк" – это "интересный опыт и уникальное приключение", хоть длилось оно не долго. Девушка поблагодарила людей, которые ее поддерживали.
"Время активно врываться в сборы, радовать вас креативным и познавательным контентом, стараться продолжать вас удивлять, получать специальность этнолога, работать, лечиться и просто жить счастливой жизнью, принося пользу там, где я нужна. Я уверена, что меня ждет что-то значительно лучше, чем Тарас Цимбалюк", – написала она.