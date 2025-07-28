У мальовничих Карпатах: Григорій Решетник заінтригував кадрами зі зйомок "Холостяка-14"

З 19 червня активно тривають зйомки нового, 14-го сезону романтичного шоу "Холостяк". Незмінним ведучим проєкту залишається Григорій Решетник.

Він поділився кадрами за лаштунками зйомок реаліті. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучого.

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Так, з'ясувалося, що частину нового сезону знімають у мальовничих Карпатах.

На фото, які запостив Григорій Решетник, можна побачити головного героя реаліті Тараса Цимбалюка, знімальну групу та різні локації, де проходить робота над шоу.

Вже заздрю вам, що ви побачите цей сезон – так цікаво вже давно не було. Щодня сюрприз і нова пригода,

– написав шоумен.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як пройшла перша вечірка "Холосятка-14".

Відомо, що прем'єра нового сезону реаліті відбудеться вже цієї осені на телеканалі СТБ.