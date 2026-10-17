Перший випуск "Холостяка-15": одна учасниця сама забрала троянду, а Горняк розказала про абʼюз

У прем'єрному випуску 15-го сезону шоу "Холостяк" баскетболіст В'ячеслав Кравцов вручив перші три троянди та почув відверті історії учасниць. Дві дівчини отримали квіти ще до початку вечірки завдяки власній ініціативі, а колишня дружина Володимира Остапчука поділилася подробицями їхнього скандального шлюбу.

Новий сезон найромантичнішого реаліті країни стартував в ефірі телеканалу СТБ і спробував зламати звичні шаблони. Головний герой почав знайомство з претендентками на його серце, але деякі красуні вирішили взяти ініціативу у свої руки. Дівчата запросили В'ячеслава на індивідуальні побачення ще до того, як увімкнулися камери на головній локації. Здається, саме через це "холостяк" казав, що старт шоу був емоційно непростим.

Модель Лія Янголенко та керівниця відділу маркетингу Тетяна Бевза не стали чекати традиційної церемонії. Лія передала інтригуючу записку через ведучого Григорія Решетника, а Тетяна також організувала приватну зустріч. Баскетболіст не зміг не оцінити таку сміливість.



Холостяк 15: Лія Янголенко підкорила Вʼячеслава Кравцова / Фото СТБ



Тетяна Бевза запросила холостяка Вʼячеслава Кравцова на приватну зустріч / Фото СТБ

Експертка з нерухомості Єлизавета Проценко пішла іншим шляхом і забрала особливу троянду з імунітетом на два тижні. Проте ця перевага має підступну умову. Щоб зберегти свій захист, Єлизавета мусить безвідмовно виконувати всі забаганки інших дівчат. Якщо ж вона відмовиться, то офіційно отримає статус найегоїстичнішої учасниці проєкту.

Хто отримав троянду у 1 випуску "Холостяка-15" і за що:

Лія Янголенко — отримала троянду за ініціативність і сміливість, адже першою запросила В'ячеслава на особисте побачення.

— отримала троянду за ініціативність і сміливість, адже першою запросила В'ячеслава на особисте побачення. Тетяна Бевза — отримала троянду за рішучість і бажання взяти все у свої руки, організувавши приватну зустріч ще до офіційної церемонії.

— отримала троянду за рішучість і бажання взяти все у свої руки, організувавши приватну зустріч ще до офіційної церемонії. Єлизавета Проценко — забрала троянду з імунітетом на два тижні як особливу перевагу, але з умовою виконувати забаганки інших учасниць.



Холостяк 15: Єлизавета Проценко отримала троянду від Вʼячеслава Кравцова / Фото СТБ

Сам Холостяк теж був максимально відвертим і розповів про свій болісний розрив. В'ячеслав зізнався, що його сім'я розпалася через відстань та новий контракт, які спровокували постійні сварки.

Христина Горняк на шоу "Холостяк-15" розповіла про невдалий шлюб

Але справжнім шоком вечора стала відеовізитівка нотаріуски та блогерки Христини Горняк.

Після року спільного проживання він ставав достатньо емоційно-агресивним, вживав алкоголь, почав бити стіни, кидати мої речі, мати, виганяння… У мене був такий стрес… до блювоти. Це був дуже страшний період. Більше в моєму житті такого не буде,

– розповіла Христина.



Холостяк 15: Христина Горняк не отримала троянду від Вʼячеслава Кравцова / Фото СТБ

Напередодні виходу епізоду в ефір ми розповідали, що варто знати про баскетболіста Вʼячеслава Кравцова, який став героєм "Холостяка" у 2026 році.