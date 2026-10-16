Уже 16 жовтня стартує 15-й сезон романтичного реаліті "Холостяк", головним героєм якого став 39-річний баскетболіст В'ячеслав Кравцов. 24 Канал розповідає, що відомо про його дитинство, спортивні досягнення, колишню дружину та скандальне минуле.

Дитинство та шлях до великого спорту



В'ячеслав Кравцов / Фото з відкитих джерел



В'ячеслав Кравцов народився 25 серпня 1987 року в Одесі. Його батько був моряком, а мама займалася баскетболом. Утім, майбутній спортсмен спочатку захоплювався карате.

До баскетбольної секції хлопець записався в 11 років. Причому випадково: знайомий порадив високому підлітку спробувати себе в цьому виді спорту.

Уже в 16 років Кравцов переїхав до Києва, де розпочав професійну кар'єру. А приблизно в 19 дебютував за національну збірну України.

Спортивні досягнення та власний бізнес

У баскетболі Кравцов досяг того, про що багато спортсменів можуть лише мріяти. Він виступав за українські клуби "Київ" і "Донецьк", а у 2012 році підписав контракт із Detroit Pistons.

Згодом українець також грав за Phoenix Suns. Загалом у найсильнішій баскетбольній лізі світу він провів 45 матчів.

Серед його досягнень – чемпіонство України та Іспанії, три звання найкращого центрового української Суперліги й багаторічне капітанство національної збірної.

Але самими спортивними гонорарами справа не обмежилася. Згодом В'ячеслав зайнявся підприємництвом і започаткував бізнес у сфері морської логістики.

Тож тепер спортсмен підкорюватиме не баскетбольні майданчики, а серця учасниць. Хоча, судячи з попередніх сезонів, друге може виявитися значно складнішим.

Колишня дружина та донька: що відомо про особисте життя

В'ячеслав Кравцов уже був одружений. Його обраницею стала модель Еліна Руденко, яка здобула титул першої віцеміс України у 2015 році. Їхня історія кохання розпочалася доволі романтично – з повідомлення в Instagram.



В'ячеслав Кравцов з колишньою дружиною / Фото з Інстаграм



Уперше пара зустрілася взимку 2017 року на залізничному вокзалі Києва. Причому побачення вийшло незвичайним: спортсмен саме відновлювався після травми й пересувався на милицях, а його майбутня дружина самостійно тягнула величезну валізу.

У 2019 році закохані одружилися, а в лютому 2021-го в них народилася донька Меліса.

Однак сімейна ідилія тривала недовго. За словами Кравцова, приблизно три роки тому їхня родина розпалася.



В'ячеслав Кравцов з доньою / Фото з Інстаграму



Нині спортсмен підтримує стосунки з донькою та регулярно проводить із нею час. А от подробиці причин розлучення публічно не розкриває.

Скандал через Росію: чому нового "Холостяка" розкритикували

Не встиг СТБ представити нового героя, як у мережі спалахнув скандал. З'ясувалося, що у 2015 році Кравцов підписав контракт із московським баскетбольним клубом ЦСКА. Це сталося вже після російської окупації Криму та початку війни на Донбасі.

Особливе обурення викликала його тодішня заява про те, що перехід до російської команди був суто спортивним рішенням, а в політику він намагається не заглиблюватися.

Після оголошення нового "Холостяка" користувачі соцмереж пригадали ці слова та розкритикували вибір телеканалу. У червні 2026 року спортсмен публічно відреагував на скандал.

За словами Кравцова, на рішення переїхати до Москви вплинули почуття до колишньої дівчини, з якою він намагався відновити стосунки. Водночас баскетболіст визнав, що тоді недостатньо усвідомлював масштаб російської агресії.

"Чи була це помилка з мого боку? Так. Чи моя позиція – "Яка різниця?" – точно ні", – заявив спортсмен.

Кравцов також зазначив, що перебував у Росії приблизно два з половиною місяці та шкодує про своє рішення. Окремо він заявив, що його давні слова про політику російські медіа вирвали з контексту.

Цікаві факти про нового Холостяка В'ячеслава Кравцова:





В'ячеслав Кравцов / Фото з відкритих джерел

Любить домашній затишок більше за гучні вечірки. Колишній партнер Кравцова по збірній Артем Пустовий розповів, що спортсмен радше домосід, ніж тусовщик. У вільний час любить подивитися хороший фільм, прогулятися містом або випити кави в затишному закладі.

Обожнює салати. І це не жарт! За словами Пустового, під час спортивних зборів салат був обов'язковою частиною практично кожного прийому їжі Кравцова. Хоча від бургерів і шаурми він теж іноді не відмовляється.

Грав у гольф. Серед архівних фотографій спортсмена є кадри, де він разом із колишньою дружиною Еліною Руденко грає в гольф. Утім, чи залишається цей вид спорту його регулярним захопленням, невідомо.

Дозволяє доньці робити собі макіяж. Попри брутальну зовнішність, Кравцов не проти перетворитися на модель для маленької Мелісси. Спортсмен зізнавався, що дозволяє доньці експериментувати з його образом.

Вважає себе творчою людиною. Цікаво, що саме участь у "Холостяку" допомогла баскетболісту по-новому подивитися на себе. У жовтні 2026 року він зізнався, що виявився значно чутливішою та творчішою людиною, ніж раніше думав.

Шукає жінку, яка має власні захоплення. Кравцов зізнавався, що для нього важливі щирість, вихованість та бажання розвиватися. При цьому майбутня обраниця зовсім не зобов'язана любити баскетбол. Не стане перешкодою і наявність у неї дітей.

Має власний благодійний фонд. Ще у 2018 році спортсмен заснував благодійний фонд, сфера діяльності якого охоплює допомогу переселенцям, бездомним і дітям у складних життєвих обставинах.

Має шість об'єктів нерухомості, але їздить на автомобілі 2008 року. Відомо, що Кравцов володіє нерухомістю в Києві та Одесі. Водночас серед зареєстрованих на нього транспортних засобів журналісти знайшли Mercedes-Benz CL 63 AMG 2008 року випуску. Інформація стосується даних, оприлюднених у червні 2026 року.

До слова, стало відоме ім’я нової "Холостячки". Що відомо про нове шоу.