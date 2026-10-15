В анонсі телеканалу СТБ акторку описали як пряму, дотепну та щиру людину, яка знає, чого хоче від стосунків. У команді проєкту наголосили, що Антоніна не готова вдавати почуття чи підлаштовуватися під чужі очікування.

У її житті вже є велика любов – син. А тепер Тоня готова відкрити серце чоловікові. Без підлаштувань, "правильних" слів і гри. Вдавати захоплення, щоб потішити чиєсь самолюбство – не її жанр,

– йдеться в повідомленні СТБ.

Телеканал також оголосив набір чоловіків, які хотіли б познайомитися з Хижняк. Потенційним учасникам пропонують заповнити анкету на сайті stb.ua. Серед якостей, які згадали в анонсі – почуття гумору та готовність до відвертого спілкування.



Дату прем'єри поки не назвали, однак новий сезон "Холостячки" вже обіцяє бути дуже цікавим.

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