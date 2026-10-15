В анонсе телеканала СТБ актрису описали как прямолинейного, остроумного и искреннего человека, который знает, что хочет от отношений. В команде проекта подчеркнули, что Антонина не готова симулировать чувства или подстраиваться под чужие ожидания.

В ее жизни уже есть большая любовь – сын. А теперь Тоня готова открыть сердце мужчине. Без приспособления, "правильных" слов и игр. Симулировать восхищение, чтобы погладить чье-то самолюбие, – не ее стиль,

– говорится в сообщении СТБ.

Телеканал также объявил набор мужчин, которые хотели бы познакомиться с Хижняк. Потенциальным участникам предлагают заполнить анкету на сайте stb.ua. Среди качеств, упомянутых в анонсе, – чувство юмора и готовность к откровенному общению.



Дату премьеры пока не назвали, однако новый сезон "Холостячки" уже обещает быть очень интересным.

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