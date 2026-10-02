Христина Горняк прийшла на "Холостяк-15" і назвала шлюб з Остапчуком "страшним періодом"

Телеканал СТБ розкрив ім'я ще однієї зіркової учасниці 15-го сезону романтичного реаліті "Холостяк". Як і прогнозували інсайдери, за серце головного героя боротиметься нотаріусиня та колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк.

Прем'єра нового сезону шоу запланована на 16 жовтня. Головним героєм став український баскетболіст Вʼячеслав Кравцов. У мережі вже з'явилися офіційні проморолики з першої вечірки, які підтвердили чутки, раніше озвучені блогером Богданом Беспаловим.

Для першої зустрічі з холостяком Христина Горняк обрала елегантний образ: ніжну пастельну приталену сукню з накидкою-кейпом. Своє волосся вона розпустила, вклавши його у класичну голлівудську хвилю.

Під час знайомства на проєкті нотаріусиня пригадала свій шлюб із шоуменом Володимиром Остапчуком. Дівчина відверто зізналася, що це був "дуже страшний період життя".

Христина Горняк та Володимир Остапчук / скриншот з відео

Водночас враження від першого спілкування з головним героєм у неї залишилися позитивними.

Він дуже симпатичний, усміхається, слухає. Мені сподобався,

– поділилася першими емоціями Христина після розмови з В'ячеславом Кравцовим.

До речі, підтвердилася ще одна учасниця Холостяка-15 Валерія Полянська, яка є менеджеркою та подругою Лесі Нікітюк.







