Так, однією з дівчат, які боротимуться за серце головного героя, баскетболіста В'ячеслава Кравцова, стала Валерія Полянська. Вона працює менеджеркою та відома як близька подруга телеведучої Лесі Нікітюк. Про участь Валерії у проєкті стало відомо з нового анонсу СТБ в інстаграмі, у якому показали її першу зустріч із Холостяком.

Для знайомства з дівчатами В'ячеслав Кравцов обрав сучасний образ у стилі smart casual. Баскетболіст постав у світло-бежевому костюмі вільного крою з безрукавним жакетом і широкими штанами. Під жакет він одягнув базову білу футболку. З аксесуарів Кравцов доповнив образ лише чорним годинником, який контрастував зі світлим вбранням.

Валерія ж для першої зустрічі з головним героєм одягнула яскравий look. На ній був жовтий корсетний топ, який вона поєднала з короткою білою пишною спідницею. Образ доповнили білі напівпрозорі панчохи з відкритою стопою та босоніжки на підборах. На шиї Валерії була біла атласна стрічка, кінці якої спускалися за спину. Серед прикрас вона обрала перлинні сережки, невелику шпильку у волоссі та тонку каблучку.

Під час першого знайомства з В'ячеславом Валерія вирішила влаштувати незвичне побачення. Вона підготувала для них стіл із молодою картоплею та тюлькою.

До слова, ще в серпні блогер Богдан Беспалов називав імена трьох дівчат, які, за його інформацією, могли стати учасницями нового сезону "Холостяка". Серед них була і Валерія Полянська.

Також блогер згадував модель Діану Зотову, яка вже брала участь у 14-му сезоні шоу, де змагалася за серце актора Тараса Цимбалюка. Ще однією можливою учасницею Беспалов називав нотаріуску та колишню дружину телеведучого Володимира Остапчука Христину Горняк.

Втім, участь Діани Зотової та Христини Горняк у новому сезоні "Холостяка" наразі офіційно не підтверджена.

Нагадаємо, прем'єра 15-го сезону "Холостяка" відбудеться вже 16 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ. Нещодавно також стало відомо, що новий сезон романтичного реаліті буде доступний на Netflix в Україні.