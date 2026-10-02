Премьера нового сезона шоу запланирована на 16 октября. Главным героем стал украинский баскетболист Вячеслав Кравцов. В сети уже появились официальные проморолики с первой вечеринки, которые подтвердили слухи, ранее озвученные блогером Богданом Беспаловым.

Для первой встречи с холостяком Кристина Горняк выбрала элегантный образ: нежное пастельное облегающее платье с накидкой-кейпом. Волосы она распустила, уложив их в классическую голливудскую волну.

Во время знакомства на проекте нотариус вспомнила о своем браке с шоуменом Владимиром Остапчуком. Девушка откровенно призналась, что это был "очень страшный период жизни".

Кристина Горняк и Владимир Остапчук / скриншот из видео

В то же время впечатления от первого общения с главным героем у нее остались положительными.

Он очень симпатичный, улыбается, слушает. Мне он понравился,

– поделилась первыми эмоциями Кристина после разговора с Вячеславом Кравцовым.

Кстати, подтвердилась ещё одна участница шоу "Холостяк-15" Валерия Полянская, которая является менеджером и подругой Леси Никитюк.