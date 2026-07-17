"Холостяк-15": одна з учасниць уперше змінила правила знайомства з головним героєм

Знімання романтичного проєкту ще триває. Стало відомо, що дівчата почали епатувати вже під час першої вечірки.

Творці 15-го сезону шоу "Холостяк", який вийде на екрани восени 2026 року, показали в інстаграм, що відбувалося під час першої вечірки.

Знайомство пройшло в баскетбольній естетиці і під символічною цифрою "15". Не тільки тому, що це п’ятнадцятий ювілейний сезон проєкту. Саме під номером "15" В’ячеслав Кравцов багато років грає за збірну України з баскетболу.

Вітальню прикрасили знімками з різних етапів баскетбольної кар’єри "холостяка", кубками, нагородами, м’ячами, ігровими футболками та іншими особистими спортивними атрибутами. Все, щоб занурити учасниць у всесвіт В’ячеслава.

Розуміючи, що часу на особисте спілкування буде замало, вони намагалися розповісти "холостяку" про себе за допомогою цікавих подарунків, дарували враження, демонстрували свої захоплення,

– повідомили творці телешоу.

Холостяк 15 сезон: дивись відео першої вечірки шоу

Одна з героїнь вирішила зламати традицію знайомства: учасниця вирішила одразу познайомити Кравцова з членом своєї родини – і приїхала на вечірку разом із домашньою улюбленицею. Нею виявилася курка. Це вперше в історії проєкту на першій вечірці з'явилась тваринка.

Ексклюзивні кадри з першої вечірки 15 сезону "Холостяка" раніше опублікували в мережі.