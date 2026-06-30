На офіційній сторінці шоу в інстаграмі з'явилися перші кадри зі знімального майданчика.

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Для першої зустрічі з дівчатами новий Холостяк В'ячеслав Кравцов обрав сучасний монохромний образ у стилі smart casual. Він з'явився у світло-бежевому костюмі вільного крою, що складався з безрукавного двобортного жакета зі спущеними плечима та декоративним ремінцем збоку. Під жакет спортсмен одягнув базову білу футболку, а завершили образ широкі штани в тон. З аксесуарів Кравцов обрав чорний годинник, який контрастував зі світлим луком.

Натомість незмінний ведучий проєкту Григорій Решетнік залишився вірним класиці, обравши темний костюм, білу сорочку та краватку.

Зйомки першої вечірки "Холостяка" зазвичай тривають допізна, адже цей етап є одним із наймасштабніших у всьому сезоні. Так, близько другої години ночі Григорій Решетнік опублікував інстаграм-сторіс, у якій повідомив, що команда досі працює на майданчику.



Григорій Решетнік висловився про зйомки нового сезону "Холостяка" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про новий сезон "Холостяка"?

Головний герой реаліті понад 10 років виступає за збірну України з баскетболу. За свою кар'єру він грав у НБА та провідних євроліг.

Прем'єру 15-го сезону "Холостяка" заплановано на осінь 2026 року на телеканалі СТБ.

Інших подробиць про знімальний процес творці шоу поки не розкривають.

Водночас напередодні в мережі вже з'явилося перше відео зі зйомок нового сезону, на якому можна побачити одну з учасниць реаліті.