Решетнік заінтригував: з'явилося перше відео зі зйомок шоу "Холостяк" з В'ячеславом Кравцовим

В інтернеті оприлюднили перші ексклюзивні кадри зі знімального майданчика нового сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Головним героєм проєкту став відомий український баскетболіст В'ячеслав Кравцов.

На опублікованому відео з каналу хo.magazine потрапив момент першого знайомства спортсмена з однією з учасниць. Дівчина зі світлим волоссям, яка обрала для зустрічі коротку блискучу сукню, вирішила привернути увагу чоловіка незвичним перформансом.

Також цікаво Головні секс-символи українського шоубізнесу серед чоловіків

Вона дістала з автомобіля червону доріжку, самостійно розстелила її на асфальті та покрокувала по ній до головного героя.

Зйомки шоу / скриншот з відео

Підійшовши до В'ячеслава, дівчина потиснула йому руку та почала пояснювати значення свого ефектного виходу. Також на злитих кадрах можна помітити великий білий лімузин. За задумом творців проєкту, саме в ньому на свою чергу чекали інші претендентки на серце "Холостяка".

Окрему увагу на відео привертає суттєва різниця у зрості між парою. Зріст українського баскетболіста становить 212 сантиметрів, тому на тлі дівчини він виглядає дуже контрастно.

Нічні зйомки та інтрига від Григорія Решетніка

Тим часом незмінний ведучий проєкту Григорій Решетнік підігрів інтерес аудиторії загадковою публікацією у своїх соцмережах. О другій годині ночі він виклав сторіз, натякнувши на активний знімальний процес.

Ніч… а ми працюємо. Подробиці завтра, точніше вже сьогодні…,

– написав телеведучий.

Розповідь Григорія Решетніка / фото з інстаграму

Варто зазначити, що виробництво першої вечірки "Холостяка" традиційно є дуже масштабним і триває майже добу. Саме тому зйомки першого знайомства головного героя з дівчатами часто проходять у нічний час.

Нагадаємо, що стали відомі статки нового "Холостяка" Кравцова: елітна нерухомість, бізнес, авто та штрафи.