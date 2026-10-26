Такого знайомства з Холостяком не чекали: чим здивували учасниці та які меми розлетілися мережею

У першому випуску "Холостяка 15" В’ячеслав Кравцов познайомився з учасницями, які дивували його музикою, танцями та неочікуваними витівками. Хто отримав троянду першого враження та чим завершилася перша вечірка сезону.

Ефектні появи, несподівані знайомства й моменти, які одразу привернули увагу глядачів, – прем’єра "Холостяка 15" не обійшлася без сюрпризів. Деякі учасниці 15-го сезону "Холостяка" вже встигли запам’ятатися аудиторії, а окремі епізоди стали приводом для жвавого обговорення в соцмережах. 24 Канал зібрав найяскравіші моменти першого вечора.

Чим здивували учасниці "Холостяка"

Першою на знайомство з В'ячеславом Кравцовим приїхала 39-річна нотаріуска та блогерка Христина Горняк, колишня дружина Володимира Остапчука. Вона запропонувала баскетболісту укласти "угоду симпатії", у якій прописала умови їхнього потенційного роману: побачення, троянди щотижня та зоровий контакт. Натомість пообіцяла не влаштовувати драм до третьої зустрічі. Хтось каже, що вона дійде до фіналу, а хтось уже впевнений, що перемога буде за нею.

26-річна Валерія Полянська, яка працює менеджеркою телеведучої Лесі Нікітюк, обрала інший спосіб привернути увагу. Дівчина привезла стіл, стільці, посуд і частування – картоплю та тюльку, такий імпровізаційний вечір з Одеси. Під час першої розмови не обійшлося без курйозів: холостяк зламав стілець, тож потенційній парі довелося вечеряти стоячи.

А педіатриня Вікторія Хилюк підготувала для Кравцова особливий подарунок – власну флюорографію. Щоправда, поспілкуватися з чоловіком довго вона не змогла, адже знайомство перервала наступна учасниця.

Своєю чергою, автоблогерка Дарина Заінчуковська приїхала за кермом спорткара McLaren й запропонувала прокатати баскетболіста. Однак дівчина не врахувала його зріст, тому В'ячеславу довелося буквально вміщатися в автомобілі. Дівчата одразу підмітили, що слово "McLaren" звучить надто часто, і почали жартувати з цього приводу.

Окремо запам’яталася поява Катерини Дойчевої, яка прийшла на першу вечірку не сама, а зі своєю домашньою улюбленицею – куркою на ім’я Лариса.

На початку другого випуску В’ячеслав отримав запрошення на зустріч із загадковою незнайомкою. Нею виявилася Єлизавета Колношенко, яка зіграла для Холостяка на фортепіано та отримала троянду першого враження.



У другому випуску Марія Пейзак вирішила перевірити побутові навички В’ячеслава, запропонувавши йому зібрати столик. А наприкінці вечірки повітряна гімнастка Марія Захватова влаштувала ефектне шоу на повітряному кільці.

Румба, несподівані подарунки й перші жарти в мережі

Не всі учасниці вирішили робити ставку на незвичні предмети чи автомобілі. Дар'я Харитонова здивувала Кравцова пристрасною румбою, до якої долучився її танцювальний партнер. Спочатку поява чоловіка спантеличила баскетболіста, однак згодом стало зрозуміло, що це частина підготовленого номера.

Косметологиня Інна Міллер обрала музичний сюрприз і заспівала для В'ячеслава пісню, присвячену йому.

У другому випуску Холостяка-15 В'ячеслав Кравцов більше розповів про особисте життя та зізнався, якою бачить свою майбутню обраницю. За словами спортсмена, він не женеться за ідеальною картинкою й хоче, щоб почуття виникли природно.



Я не шукаю дівчину з обкладинки журналу. Для мене важлива не ідеальність, бо це й є справжнє життя. І я більше за спонтанність… Хочу закохатися,

– заявив Кравцов.



Водночас для нього важливо, щоб майбутня партнерка знайшла спільну мову з його донькою Мелісою. Тож стосунки з дівчиною мають стати частиною не лише його особистого життя, а й сімейного.



Ще однією подією випуску стало вручення троянди першого враження. Її отримала учасниця Ліза, яка зіграла для Тараса на фортепіано.

Що ще обговорюють після прем'єри

Знайомства учасниць – не єдине, що привернуло увагу глядачів. У першому та другому випуску вистачало моментів, які вже отримали власне життя в соцмережах.

Мем з Threads / Скриншот

Мем з Threads / Скриншот

Мем з Threads / Скриншот

Мем з Threads / Скриншот

Мем з Threads / Скриншот

Мем з Христиною Горняк в Threads / Скриншот

Той самий McLaren в Threads / Скриншот

Мем з Threads / Скриншот

Перший випуск лише відкрив історію В'ячеслава Кравцова на проєкті, але вже стрімко набирає обертів у мережі.

Мем з Threads / Скриншот

Мем з Threads / Скриншот

Мем з Threads / Скриншот

А поки учасниці "Холостяка" борються за серце головного героя, на сцені "Голосу країни" вже розгортаються власні пристрасті: кохана Тараса Цимбалюка з минулого сезону "Холостяка" влаштувала справжнє шоу та змусила Тіну Кароль танцювати босоніж – читайте, як це було.