До сліз і мурашок по шкірі: хор "Гомін" вразив виконанням гімну України
- Хор "Гомін" виконав Державний гімн України у Львівському органному залі з нагоди Дня Незалежності.
- Відео з виконанням зібрало понад 95 тисяч переглядів та отримало багато позитивних відгуків від українців.
Учора, 24 серпня, українці відзначали День Незалежності. З нагоди свята львівський муніципальний хор "Гомін" виконав Державний гімн України.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на "Сніданок з 1+1". Відео з виконанням гімну України від хору "Гомін" за добу зібрало понад 95 тисяч переглядів, тисячі вподобайок і чимало приємних коментарів.
Учасники хору "Гомін" виконали гімн України у Львівському органному залі. Спершу в кадрі з'явився соліст колективу Вадим Яценко, а потім – інші виконавці. Усі артисти були одягнені у чорно-білі вбрання.
Хор "Гомін" виконав гімн України: дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Українців приємно вразив такий подарунок від учасників хору "Гомін" до Дня Незалежності. У коментарях під відео вони висловлюють своє захоплення виконанням Державного гімну:
- "Неймовірний спів, до сліз. Щиро дякуємо за подарунок до Дня Незалежності України!"
- "Це найдивовижніше виконання гімну України!"
- "До мурах по тілу! Яка сила, яка міць голосів!"
- "Це одне з найкращих виконань, яке я чув за своє життя!"
- "Це найбільш гідне виконання за останній час!"
- "Мурашки по шкірі".
Що відомо про хор "Гомін"?
Львівський муніципальний хор "Гомін" заснували у 1988 році. Колектив виступає не лише в Україні, але й за кордоном, є лауреатом багатьох хорових конкурсів.
У репертуар входять пісні українських композиторів, народні й повстанські, сучасна музика, твори європейських і американських хорових композиторів. Головним диригентом і художнім керівником "Гомону" є Вадим Яценко.
Цьогоріч хор підкорив українців виконанням пісні "Цей сон" Степана Гіги. Відео у тіктоці Львівського органного залу за кілька днів зібрало мільйони переглядів. Після шаленого успіху "Гомін" відправився в тур.