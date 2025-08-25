Учора, 24 серпня, українці відзначали День Незалежності. З нагоди свята львівський муніципальний хор "Гомін" виконав Державний гімн України.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на "Сніданок з 1+1". Відео з виконанням гімну України від хору "Гомін" за добу зібрало понад 95 тисяч переглядів, тисячі вподобайок і чимало приємних коментарів.

Читайте також "Це не даність, а результат щоденної боротьби": найкращі цитати зірок до Дня Незалежності

Учасники хору "Гомін" виконали гімн України у Львівському органному залі. Спершу в кадрі з'явився соліст колективу Вадим Яценко, а потім – інші виконавці. Усі артисти були одягнені у чорно-білі вбрання.

Хор "Гомін" виконав гімн України: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Українців приємно вразив такий подарунок від учасників хору "Гомін" до Дня Незалежності. У коментарях під відео вони висловлюють своє захоплення виконанням Державного гімну:

"Неймовірний спів, до сліз. Щиро дякуємо за подарунок до Дня Незалежності України!"

"Це найдивовижніше виконання гімну України!"

"До мурах по тілу! Яка сила, яка міць голосів!"

"Це одне з найкращих виконань, яке я чув за своє життя!"

"Це найбільш гідне виконання за останній час!"

"Мурашки по шкірі".

Що відомо про хор "Гомін"?

Львівський муніципальний хор "Гомін" заснували у 1988 році. Колектив виступає не лише в Україні, але й за кордоном, є лауреатом багатьох хорових конкурсів.

У репертуар входять пісні українських композиторів, народні й повстанські, сучасна музика, твори європейських і американських хорових композиторів. Головним диригентом і художнім керівником "Гомону" є Вадим Яценко.

Цьогоріч хор підкорив українців виконанням пісні "Цей сон" Степана Гіги. Відео у тіктоці Львівського органного залу за кілька днів зібрало мільйони переглядів. Після шаленого успіху "Гомін" відправився в тур.