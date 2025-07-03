3 липня хор "Гомін" повідомив, що відправляється в тур Україною. Пише Show 24 з посилання на інстаграм.

До слова Їх відео розірвало TikTok: як хор "Гомін" став сенсацією, а соліст – улюбленцем соцмереж

Тур львівського муніципального хору "Гомін" розпочнеться 10 серпня у Києві, а завершиться 10 вересня в Одесі. Колектив також виступить у Білій Церкві, Чернігові, Житомирі, Рівному, Луцьку, Тернополі, Вінниці, Трускавці, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Івано-Франківську, Дніпрі, Полтаві, Черкасах, Кременчуці та Кропивницькому.

А тепер присідайте зручніше, бо в нас неймовірна новина – хор відправляється в тур Україною. Двадцять міст – двадцять можливостей стати свідками магії, яку ви могли бачити через екран,

– йдеться у дописі.

Важливо! Квитки на концерти хору "Гомін" можна придбати за посиланням.

Хор "Гомін" анонсував тур Україною / Скриншот з інстаграму

До речі! Раніше ми писали, хто з українських артистів виступатиме в Палаці спорту у 2025 році.

Реакція мережі

Шанувальники хору "Гомін" радіють у коментарях та запрошують з концертами в інші міста України.

"Взяла квиток через 20 хвилин після анонсу. Радію, як дитина. Чекаємо в Черкасах".

"Все! Тепер моя душа спокійна! Я – щаслива володарка квитка в Кропивницькому".

"Чудесна новина! В добру путь! З Богом!"

"Шикарно! Беремо квитки в Ужгороді".

Що відомо про хор "Гомін"

Львівський муніципальний хор "Гомін" заснували в 1988 році. Так, він існує вже понад 30 років та встиг виступити не лише в Україні, але й за кордоном, зокрема у США, Іспанії, Франції, Німеччині, Польщі, Великій Британії.

У репертуар хору входять пісні українських композиторів, народні та повстанські, твори американських та європейських хорових композиторів, сучасна музика.

У 2023 році "Гомін" увійшов до складу Львівського органного залу. У серпні того ж року головним диригентом і художнім керівником хору став Вадим Яценко.