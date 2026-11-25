Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки влаштував імпровізований виступ на одній зі станцій київського метро.

Артисти виконали відомі українські колядки та щедрівки, зібравши навколо себе чимало слухачів. Відео з музичною подією опублікували на офіційній сторінці колективу в інстаграмі.

Хор виступив на станції метро "Золоті ворота" під керівництвом диригента Вадима Яценка. Пасажири, які опинилися поруч, зупинялися, щоб послухати спів артистів. Дехто знімав виступ на телефони, інші підспівували та підтримували виконавців.

Хор підготував для слухачів кілька відомих різдвяних композицій. Зокрема, прозвучали "Щедрик", "Нова радість стала" та "Щедрий вечір, добрий вечір".

Виступ не залишив байдужими й користувачів мережі. У коментарях під відео люди ділилися враженнями, дякували артистам за атмосферу та зізнавалися, що їхній спів викликав сильні емоції. Деякі слухачі навіть не могли стримати сліз. Ось що писали українці під відео:

"Як це красиво, ви неймовірні молодці";

"Дякую! Подарували казку";

"Мурашки по всьому тілу";

"Як гарно, мелодійно, зворушливо. Душа радіє";

"Яка енергія. Неймовірно".

Коментар під відео виступу хору на станції метро у Києві / Скриншоти з інстаграму

Нагадаємо, що в червні Вадим Яценко повідомив про завершення роботи у Львівській національній опері. Згодом стало відомо, що він очолив Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки. Музикант обійняв посади генерального директора та художнього керівника колективу.

Крім того, Вадим Яценко керував хором "Гомін", який працює при Львівському органному залі. Ми також розповідали, чи продовжить диригент співпрацю з колективом після переходу до хору імені Верьовки.