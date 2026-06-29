Після цього в шанувальників виникло запитання, чи продовжить Яценко працювати з хором "Гомін" Львівського органного залу. Розповідаємо про це далі в матеріалі 24 Каналу.

До теми Вадим Яценко залишив Львівську оперу: стало відомо, де він працюватиме далі

За інформацією джерел 24 Каналу, Вадим Яценко й надалі керуватиме хором "Гомін".

Зокрема, колектив продовжує масштабний літній тур Україною з новою програмою ретро-пісень "Цей хор, цей хор мені щоночі сниться" 2.0 під керівництвом диригента.

Що відомо про хор "Гомін", який очолює Вадим Яценко?

Хор "Гомін" заснували у 1988 році з ініціативи заслуженого діяча України Олега Цигилика.

У 2023 році колектив увійшов до структури Львівського органного залу, а його художнім керівником і головним диригентом став Вадим Яценко.

Широку популярність "Гомін" здобув улітку 2025 року. Тоді виконання пісні "Цей сон" стало вірусним у тіктоці та набрало понад 10 мільйонів переглядів.

Сьогодні хор збирає аншлаги не лише в Україні, а й у країнах Європи та США.

Відомо також, що колектив активно підтримує українських військових. Під час останнього світового туру "Гомін" зібрав понад 11 мільйонів гривень на потреби Сил безпеки й оборони України.