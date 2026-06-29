После этого у поклонников возник вопрос: продолжит ли Яценко работать с хором "Гомон" Львовского органного зала. Об этом мы рассказываем далее в материале 24 Канала.

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По информации источников 24 Канала, Вадим Яценко и в дальнейшем будет руководить хором "Гомон".

В частности, коллектив продолжает масштабное летнее турне по Украине с новой программой ретро-песен "Этот хор, этот хор мне каждую ночь снится" 2.0 под руководством дирижера.

Что известно о хоре "Гомон", который возглавляет Вадим Яценко?

Хор "Гомон" был основан в 1988 году по инициативе заслуженного деятеля Украины Олега Цигилика.

В 2023 году коллектив вошел в состав Львовского органного зала, а его художественным руководителем и главным дирижером стал Вадим Яценко.

Широкую популярность "Гомон" приобрел летом 2025 года. Тогда исполнение песни "Цей сон" стало вирусным в TikTok и набрало более 10 миллионов просмотров.

Сегодня хор собирает аншлаги не только в Украине, но и в странах Европы и США.

Известно также, что коллектив активно поддерживает украинских военных. Во время последнего мирового турне "Гомон" собрал более 11 миллионов гривен на нужды Сил безопасности и обороны Украины.