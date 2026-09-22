"На початку стосунків": Христина Горняк заінтригувала особистим на тлі "Холостяка"

Ексдружина Володимира Остапчука раптово натякнула на зміни в особистому житті.

Задовго до старту ювілейного 15-го сезону шоу "Холостяк" в мережі почали обговорювати імовірних учасниць проєкту. Однією з персон, яка найбільше інтригує появою в романтичному проєкті стала Христина Горняк. В її інстаграмі з'явився ще один натяк на те, що серце нотаріусині тріпоче від почуттів.

Так, ексдружина Володимира Остапчука опублікувала грайливе відео на тему стосунків. У ролику Горняк грайливо танцює в красивій рожевій сукні та на підборах. Саундтреком стала пісня Тіни Кароль "Хороший" про надійного чоловіка з яким жінка готова пірнати в почуття з головою.

На початку стосунків… Ну, ви зрозуміли…,

– загадково написала Христина.

Цікаво, що відео було зняте не зараз, а влітку. Саме тоді Горняк на 2,5 місяці пропала з інфопростору.

Поки що Христина не розсекречує, що є причиною такого настрою на відео – новий бойфренд, яким, у випадку участі в "Холостяку" міг би стати Кравцов, чи згадка про "метелики в животі" під час закоханості.

Попри те, що творці романтичного шоу "Холостяк" тримають найцікавіші деталі в секреті до прем'єри, як-от імена учасниць, блогер-пліткар Беспалов вже встиг розсекретити дівчат, які можуть змагатись за прихильність баскетболіста В'ячеслава Кравцова.