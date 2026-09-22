Задолго до старта юбилейного 15-го сезона шоу "Холостяк" в сети начали обсуждать вероятных участниц проекта. Одной из фигур, чье появление в романтическом проекте вызывает наибольший интерес, стала Кристина Горняк. В ее инстаграме появился еще один намек на то, что сердце нотариуса трепещет от чувств.

Так, бывшая жена Владимира Остапчука опубликовала игривое видео на тему отношений. В ролике Горняк игриво танцует в красивом розовом платье и на каблуках. Саундтреком стала песня Тины Кароль "Хороший" о надежном мужчине, с которым женщина готова с головой окунуться в чувства.

В начале отношений… Ну, вы поняли…,

– загадочно написала Кристина.

Интересно, что видео было снято не сейчас, а летом. Именно тогда Горняк на 2,5 месяца исчезла из информационного пространства.

Пока что Кристина не раскрывает, чем такое настроение вызвано на видео – новым бойфрендом, которым, в случае участия в "Холостяке", мог бы стать Кравцов, или воспоминанием о "бабочках в животе" во время влюбленности.

Несмотря на то, что создатели романтического шоу "Холостяк" держат самые интересные детали в секрете до премьеры, например имена участниц, блогер-сплетник Беспалов уже успел раскрыть имена девушек, которые могут побороться за расположение баскетболиста Вячеслава Кравцова.