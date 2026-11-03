Колишня дружина Остапчука відповіла на закиди, що прийшла на "Холостяк-15" заради піару

Після появи на романтичному реаліті "Холостяк-15" Христина Горняк зіткнулася з критикою глядачів. Зокрема, їй закидали, що участь у шоу – лише спосіб привернути до себе увагу та здобути публічність, а також піаритися на імені колишнього чоловіка Володимира Остапчука.

Ексдружина телеведучого відповіла на ці звинувачення та пояснила, чому насправді вирішила прийти на проєкт. Про це вона розповіла в розмові з Наталкою Денисенко для бекстейджу "Холостяка".

Горняк відверто зізналася, що їй абсолютно не потрібно використовувати телебачення для здобуття медійності. Гучне розлучення з Володимиром Остапчуком і так зробило її ім'я відомим на всю країну. Головною метою участі у 15-му сезоні стало щире бажання Христини познайомитися з головним героєм Славою Кравцовим. Дівчина вірить, що зможе побудувати з ним стосунки.

Я самодостатня, але це не заважає мені знайти своє кохання. Особисто я прийшла в стані дівчини, у якої нема стосунків, яка готова до стосунків. Я не прийшла за публічністю, вона в мене є,

– пояснила Горняк.

Бекстейдж з Наталкою Денисенко на "Холостяку-15": дивіться відео онлайн

У жовтні блогерка вже розповідала, що своєю участю у проєкті прагне надихнути інших жінок не боятися відкривати серце. Вона переконана, що вік чи минулий досвід розлучень не мають ставати перешкодою для нових почуттів.