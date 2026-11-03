Бывшая жена Остапчука ответила на упреки в том, что пришла на "Холостяк-15" ради пиара

Бывшая жена телеведущего ответила на эти обвинения и объяснила, почему на самом деле решила принять участие в проекте. Об этом она рассказала в беседе с Натальей Денисенко для бэкстейджа "Холостяка".

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Горняк откровенно призналась, что ей совершенно не нужно использовать телевидение для получения известности. Громкий развод с Владимиром Остапчуком и так сделал ее имя известным на всю страну. Главной целью участия в 15-м сезоне стало искреннее желание Кристины познакомиться с главным героем Славой Кравцовым. Девушка верит, что сможет построить с ним отношения.

Я самодостаточна, но это не мешает мне найти свою любовь. Лично я пришла как девушка, у которой нет отношений, но которая готова к ним. Я пришла не за публичностью, она у меня и так есть– пояснила Горняк.

Бэкстейдж с Натальей Денисенко на "Холостяке-15": смотрите видео онлайн

В октябре блогерша уже рассказывала, что своим участием в проекте стремится вдохновить других женщин не бояться открывать сердце. Она убеждена, что возраст или прошлый опыт разводов не должны становиться препятствием для новых чувств.