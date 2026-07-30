Учасниця "Холостяка-10" вперше показала вагітний животик і підтвердила, що чекає на первістка

В українському шоубізі незабаром стане на одного малюка більше. Христина, знайома глядачам за участю в десятому сезоні шоу "Холостяк", показала перші фото з округлим животиком і фактично підтвердила, що чекає на первістка.

Для зірки це особливий етап в житті, яким вона вирішила поділитися публічно вперше. Пост Христина поширила на своїй сторінці в інстаграмі.

Вона опублікувала світлини зі студійної фотосесії, на яких позувала в довгій сукні-комбінації на тонких бретелях. Напівпрозоре вбрання, оздоблене ніжно-рожевими паєтками, ефектно підкреслило її округлий животик. Свій допис Христина супроводила фразою "me & my baby era", що в перекладі означає "моя ера разом із малюком".

Христина з "Холостяка-10" оголосила про вагітність: для перегляду фото гортайте праворуч

У сторіс Христина поділилася, як минає її вагітність. Вона розповіла, що мала токсикоз, але це не завадило хорошому апетиту. Найбільше, за її словами, хочеться солодкого. А ще блогерка помітила приємні зміни – чисту шкіру та відчуття спокою.

Христина з "Холостяка-10" розповіла про свій стан під час вагітності / Скриншот з інстаграм-сторіс

За словами Христини, стать майбутньої дитини вона вже знає, але поки вирішила не розкривати цю деталь публіці. Втім, це не дивно, адже подробицями особистого життя блогерка ділиться доволі рідко. 17 квітня цього року вона повідомила про заручини.

Нагадаємо, що Христина була учасницею 10 сезону шоу "Холостяк", де головним героєм став Макс Михайлюк. На момент проєкту їй було 23 роки. Дівчина дійшла до 10-го випуску, але покинула проєкт після знайомства з її родиною Михайлюка.

До речі, раніше стало відомо, що українська блогерка та співачка Уляна Станіславська вперше стала мамою.