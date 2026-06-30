Христині Решетник зіпсували волосся в салоні краси: Не можу дивитися на себе

Дружина українського телеведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік, поділилася результатами невдалого візиту до перукарні. Замість легкого затемнення волосся майстер пофарбував її пасма у майже чорний колір.

Про незаплановану зміну іміджу блогерка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Христина зізналася, що не задоволена результатом і їй наразі складно сприймати своє нове відображення в дзеркалі.

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Ось як Христина прокоментувала цю ситуацію:

Я в стресі. Тепер я чорна. Коли попросила трохи затемнити волосся. Я вперше з таким кольором, ще і прямо перед відпусткою. Я не можу дивитися на себе.

Родина по-різному відреагувала на неочікуваний образ. За словами блогерки, її матері та няні глибокий темний відтінок сподобався. Водночас діти були здивовані, а молодший син спершу навіть припустив, що мама одягла перуку.

Варто зазначити, що багато років поспіль Христина Решетник надавала перевагу світлому волоссю із теплим золотавим відтінком. Наразі вона ще не вирішила, чи залишатиме новий колір.

Новий колір волосся Христини Решетник / фото з інстаграму

Блогерка опублікувала серію світлин у зміненому іміджі та звернулася до підписників: "Дівчата, давайте разом вирішимо, чи залишаємо?". У коментарях прихильники підтримали її та залишили велику кількість компліментів.

Нагадаємо, що Григорій Решетник виїхав за кордон і оселився з дружиною у розкішній віллі з басейном.

