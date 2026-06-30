О незапланированной смене имиджа блогерша рассказала на своей странице в Instagram. Кристина призналась, что не довольна результатом и ей пока сложно привыкнуть к своему новому отражению в зеркале.

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Вот как Кристина прокомментировала эту ситуацию:

Я в стрессе. Теперь я черная. А я просила лишь немного затемнить волосы. Я впервые с таким цветом, да еще и прямо перед отпуском. Я не могу на себя смотреть.

Семья по-разному отреагировала на неожиданный образ. По словам блогерши, ее матери и няне понравился глубокий темный оттенок. В то же время дети были удивлены, а младший сын сначала даже предположил, что мама надела парик.

Стоит отметить, что много лет подряд Кристина Решетник отдавала предпочтение светлым волосам с теплым золотистым оттенком. Пока она еще не решила, оставит ли новый цвет.

Новый цвет волос Кристины Решетник / фото из Instagram

Блогерша опубликовала серию фотографий в новом образе и обратилась к подписчикам: "Девочки, давайте вместе решим, оставляем ли?". В комментариях поклонники поддержали ее и оставили множество комплиментов.

Напомним, что Григорий Решетник уехал за границу и поселился с женой в роскошной вилле с бассейном.

