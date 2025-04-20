У Великдень Христина Соловій поділилася рідкісним фото з мамою

Христина Соловій показала, як вона відсвяткувала Великдень. Свято знаменитість провела у колі родини.

Зокрема, разом з мамою вона ходила святити паску і показала, як це було. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку виконавиці.

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Так, у соцмережах Христина Соловій зізналася, що ніколи не пекла паски, проте додала, що завжди цим займалася її мама Олександра.

Також вона опублікувала спільний знімок з матусею, де вони усміхнені разом із великоднім кошиком позують на тлі церкви.

Ма слухає і любить мої пісні, а я наминаю і люблю її паски більше, ніж найпухкіші панетоне,

– написала артистка.



Христина Соловій зі своєю мамою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, також у Великдень святковим фото поділився Тарас Цимбалюк. Новий "Холостяк" показав, який вигляд має його мама.