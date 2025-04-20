Зокрема, показав, як з мамою ходив святити великодній кошик. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку актора.

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Так, майбутній Холостяк опублікував знімок з мамою. На цій фотографії можна побачити, як Цимбалюк з великоднім кошиком обіймає маму. Вони зробили спільну світлину на тлі церкви після того, як посвятили кошики.

Миру нам усім, друзі,

– написав Тарас під дописом.

Відомо, що 14 сезон реаліті "Холостяк", за участі Цимбалюка, вийде вже цієї осені. Зараз всі охочі можуть заповнити анкету, щоб стати учасницею проєкту.

Зауважимо, напередодні ми писали матеріал про те, що відомо про особисте життя Тараса Цимбалюка.