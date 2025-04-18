Тарас Цимбалюк з обережністю розповідає про особисте життя. Show 24 зібрав все, що відомо про шлюби та романи відомого українського актора.

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Чому розпався перший шлюб

Не всі знають, що Тарас Цимбалюк був двічі одруженим. На 5 курсі університету у нього почались стосунки з дівчиною Ангеліною. Через два роки вони одружилися, але швидко зрозуміли, що це було поспішне рішення.

Не розуміли, для чого ми одружилися. Обоє погодилися, що будувати сім'ю ще рано, ще потрібен досвід. Насамперед мені, бо ще не готовий до цього,

– казав актор Аліні Доротюк.



Тарас Цимбалюк з першою дружиною / Скриншот з відео

Тарас Цимбалюк зізнався, що на той час не мав чоловічого стрижня. Але ці стосунки подарували йому важливий досвід. Після кількох розмов пара зробила паузу, а потім вже не возз'єдналась.

Що відомо про другий шлюб Цимбалюка

На зйомках кліпу Монатіка "Вічність" Тарас Цимбалюк познайомився з візажисткою та фотографинею Тіною Антоненко. Згодом між ними зав'язалися романтичні стосунки.

Під час участі в проєкті "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк публічно освідчився коханій, а вона сказала "так". Після трьох років у стосунках пара одружилась – це сталося 3 липня 2021 року. Вони відсвяткували весілля в колі найближчих друзів та рідних.



Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко / Фото з інстаграму актора

Другий шлюб актора протривав близько 11 місяців. У червні 2022 року пара оголосила про розставання й згодом розлучилась офіційно.

Пізніше Тарас Цимбалюк розповів, що вони з дружиною хотіли подобатися одне одному й не приділяли час на те, щоб проговорювати їхні конфлікти. Після початку повномасштабного вторгнення, коли пара проводила багато часу удвох, стало зрозуміло їхні проблеми.

Ми зрозуміли, що абсолютно по-різному дивимося на речі. Ми намагалися зробити паузу, думали, що зможемо бути разом, але зійшлися на думці, що не можемо миритися з поглядами, в яких абсолютно не збігаємося,

– казав актор.

Стосунки зі Світланою Готочкіною

Через 4 місяці після розлучення Тарас у соцмережах познайомився з дизайнеркою та рестораторкою Світланою Готочкіною. Вони почали листуватися, а через три дні зідзвонилися. Їхня розмова тривала 4 години. Через місяць вони вперше зустрілися.

При зустрічі, коли ми почали говорити та провели тиждень в Києві, я приглядався до багатьох речей і думав, чи хотів би я, щоб вони тою чи іншою мірою були присутні в моєму житті. Я усвідомив, що в мене на це є перший тиждень чи місяць. Пам'ятаю, що коли я приїхав додому, то прийняв рішення, що хотів би бути частиною цієї енергії,

– ділився Цимбалюк.



Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка

Наприкінці 2024 року Тарас Цимбалюк заявив про зміни у своєму житті. Фани припустили, що актор натякає на розставання з коханою. Вочевидь, так і сталося. Однак пара не робила публічних заяв чи коментарів з цього приводу.

Тепер Тарас Цимбалюк знову спробує знайти кохання, але цього разу робитиме це на реаліті-шоу "Холостяк". Він став головним героєм 14 сезону, який вийде на екрани цієї осені.