Тарас Цимбалюк с осторожностью рассказывает о личной жизни. Show 24 собрал все, что известно о браках и романах известного украинского актера.

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Почему распался первый брак

Не все знают, что Тарас Цимбалюк был дважды женатым. На 5 курсе университета у него начались отношения с девушкой Ангелиной. Через два года они поженились, но быстро поняли, что это было поспешное решение.

Не понимали, для чего мы женились. Оба согласились, что строить семью еще рано, еще нужен опыт. Прежде всего мне, потому что еще не готов к этому,

– говорил актер Алине Доротюк.



Тарас Цимбалюк с первой женой / Скриншот с видео

Тарас Цимбалюк признался, что в то время не имел мужского стержня. Но эти отношения подарили ему важный опыт. После нескольких разговоров пара сделала паузу, а потом уже не воссоединилась.

Что известно о втором браке Цимбалюка

На съемках клипа Монатика "Вечность" Тарас Цимбалюк познакомился с визажисткой и фотографом Тиной Антоненко. Впоследствии между ними завязались романтические отношения.

Во время участия в проекте "Танцы со звездами" Тарас Цимбалюк публично сделал предложение любимой, а она сказала "да". После трех лет в отношениях пара поженилась – это произошло 3 июля 2021 года. Они отпраздновали свадьбу в кругу самых близких друзей и родных.



Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко / Фото из инстаграма актера

Второй брак актера продлился около 11 месяцев. В июне 2022 года пара объявила о расставании и впоследствии развелась официально.

Позже Тарас Цимбалюк рассказал, что они с женой хотели нравиться друг другу и не уделяли время на то, чтобы проговаривать их конфликты. После начала полномасштабного вторжения, когда пара проводила много времени вдвоем, стало понятно их проблемы.

Мы поняли, что совершенно по-разному смотрим на вещи. Мы пытались сделать паузу, думали, что сможем быть вместе, но сошлись на мысли, что не можем мириться со взглядами, в которых совершенно не совпадаем,

– говорил актер.

Отношения со Светланой Готочкиной

Через 4 месяца после развода Тарас в соцсетях познакомился с дизайнером и ресторатором Светланой Готочкиной. Они начали переписываться, а через три дня созвонились. Их разговор длился 4 часа. Через месяц они впервые встретились.

При встрече, когда мы начали говорить и провели неделю в Киеве, я присматривался ко многим вещам и думал, хотел бы я, чтобы они в той или иной степени присутствовали в моей жизни. Я осознал, что у меня на это есть первая неделя или месяц. Помню, что когда я приехал домой, то принял решение, что хотел бы быть частью этой энергии,

– делился Цимбалюк.



Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка

В конце 2024 года Тарас Цимбалюк заявил об изменениях в своей жизни. Фаны предположили, что актер намекает на расставание с любимой. Очевидно, так и произошло. Однако пара не делала публичных заявлений или комментариев по этому поводу.

Теперь Тарас Цимбалюк снова попытается найти любовь, но на этот раз будет делать это на реалити-шоу "Холостяк". Он стал главным героем 14 сезона, который выйдет на экраны этой осенью.