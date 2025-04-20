В частности, показал, как с мамой ходил святить пасхальную корзину. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу актера.

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Так, будущий Холостяк опубликовал снимок с мамой. На этой фотографии можно увидеть, как Цимбалюк с пасхальной корзиной обнимает маму. Они сделали совместную фотографию на фоне церкви после того, как посвятили корзины.

Мира нам всем, друзья,

– написал Тарас под постом.

Известно, что 14 сезон реалити "Холостяк", с участием Цимбалюка, выйдет уже этой осенью. Сейчас все желающие могут заполнить анкету, чтобы стать участницей проекта.

Заметим, накануне мы писали материал о том, что известно о личной жизни Тараса Цимбалюка.