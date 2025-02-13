Соловій зняла пародію на своє інтерв'ю з Еммою Антонюк, яка заявила, що співачка була "під шафе"
- Христина Соловій з гумором відреагувала на заяву Емми Антонюк про те, що вона прийшла до неї на інтерв'ю у нетверезому стані.
- Разом зі співачкою Тучею Соловій зняла пародію на інтерв'ю з Антонюк.
В липні минулого року співачка Христина Соловій дала інтерв'ю Еммі Антонюк, яке потім активно обговорювали у мережі. Нещодавно інтерв'юерка припустила, що під час розмови артистка була у стані алкогольно сп'яніння.
Соловій відповіла на слова Антонюк, однак зробила це з гумором. Відповідне відео з'явилося в інстаграм-сторіс співачки Тучі, передає 24 Канал.
Дивіться також Klavdia Petrivna вперше презентувала трек, з яким хотіла піти на Євробачення
Соловій і Туча, яка постала в ролі інтерв'юерки, зняли пародію на інтерв'ю співачки з Еммою Антонюк. Спершу прозвучало питання, чи приваблюють Христину бджоли, на що вона відповіла: "Тільки ті, що з пасіки Віктора Андрійовича", маючи на увазі третього президента України Ющенка.
Після цього артистки обіграли момент зі стаканчиком, з якого Туча витягнула жіночі труси. Емма Антонюк раніше завила, що Соловій прийшла на інтерв'ю з пластиковою склянкою, де було біле вино або ігристе.
Найкраще інтерв'ю. Нарешті дізналася, що в Христини Соловій в стаканчику,
– підписала ролик Туча.
Пародія Соловій і Тучі на інтерв'ю з Еммою Антонюк: дивіться відео
Коротко про інтерв'ю Емми Антонюк з Христиною Соловій
- Нагадаємо, що в інтерв'ю Емма Антонюк запитувала Христину Соловій про педофілію, німфетство та образ Лоліти. Річ у тім, що колись співачка писала наукову роботу про "психотип німфетки" і захоплювалася романом російського письменника Володимира Набокова.
- Під час розмови Соловій звинуватила Антонюк в тому, що вона хоче створити "срач" та прагне гучних заголовків у ЗМІ. Згодом співачка заявила, що не радить ходити до неї на інтерв'ю.
- Наприкінці січня Емма Антонюк пригадала своє інтерв'ю з Христиною Соловій. Інтерв'юерка вважає, що артистка була у нетверезому стані та прийшла зі стаканчиком, де було ігристе або біле вино.