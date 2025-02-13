Соловий ответила на слова Антонюк, однако сделала это с юмором. Соответствующее видео появилось в инстаграм-сторис певицы Тучи, передает 24 Канал.
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Соловий и Туча, которая предстала в роли интервьюерки, сняли пародию на интервью певицы с Эммой Антонюк. Сперва прозвучал вопрос, привлекают ли Кристину пчелы, на что она ответила: "Только те, что с пасеки Виктора Андреевича", имея в виду третьего президента Украины Ющенко.
После этого артистки обыграли момент со стаканчиком, из которого Туча вытащила женские трусы. Эмма Антонюк ранее завила, что Соловий пришла на интервью с пластиковым стаканом, где было белое вино или игристое.
Лучшее интервью. Наконец узнала, что у Кристины Соловий в стаканчике,
– подписала ролик Туча.
Пародия Соловий и Тучи на интервью с Эммой Антонюк: смотрите видео
Коротко об интервью Эммы Антонюк с Кристиной Соловий
- Напомним, что в интервью Эмма Антонюк спрашивала Кристину Соловий о педофилии, нимфетстве и образе Лолиты. Дело в том, что когда-то певица писала научную работу о "психотипе нимфетки" и увлекалась романом русского писателя Владимира Набокова.
- Во время разговора Соловий обвинила Антонюк в том, что она хочет создать "срач" и стремится к громким заголовкам в СМИ. Впоследствии певица заявила, что не советует ходить к ней на интервью.
- В конце января Эмма Антонюк вспомнила свое интервью с Кристиной Соловий. Интервьюерка считает, что артистка была в нетрезвом состоянии и пришла со стаканчиком, где было игристое или белое вино.