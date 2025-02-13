По словам артистки, она с композицией "Невже" планировала идти на Национальный отбор Евровидения 2025. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Клавдии Петровны.
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В видеоработе на новый трек певицы развили театральную тему: главная героиня предстает в образе куклы-марионетки, которой руководит Соломия Опрышко. Режиссером клипа выступил Арсений Перов, известный постановкой сольного концерта Klavdia Petrivna во Дворце Спорта и работой над видеоклипами Пивоварова.
Образы для артистки и других участников съемки создал украинский бренд Gasanova.
Неужели? Конечно. Стало все равно. Мне не больно, я хочу еще. Гори, душа моя, гори и гори, не спускай меня так подло с высоты,
– звучит в песне.
Klavdia Petrivna – "Невже": смотрите видео онлайн
Как в сети отреагировали на новый трек Klavdia Petrivna
В комментариях под клипом исполнительницы поклонники оставили немало положительных отзывов. Им понравилась не только композиция, но и видео к ней.
- "Очень нравится эта песня, желаю Клавдии Петровне больших успехов и новых песен";
- "Песня просто вау";
- "Это очень классно";
- "Песня просто отпад";
- "Непревзойденно, как всегда";
- "И песня, и видео – очень хорошо".
Заметим, 13 и 14 февраля состоятся первые в 2025 году концерты Klavdia Petrivna. Она выступит во Львове. Кроме того, певица объявила свой первый мини-тур. Правда, состоится он не в Украине.