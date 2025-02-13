По словам артистки, она с композицией "Невже" планировала идти на Национальный отбор Евровидения 2025. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Клавдии Петровны.

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В видеоработе на новый трек певицы развили театральную тему: главная героиня предстает в образе куклы-марионетки, которой руководит Соломия Опрышко. Режиссером клипа выступил Арсений Перов, известный постановкой сольного концерта Klavdia Petrivna во Дворце Спорта и работой над видеоклипами Пивоварова.

Образы для артистки и других участников съемки создал украинский бренд Gasanova.

Неужели? Конечно. Стало все равно. Мне не больно, я хочу еще. Гори, душа моя, гори и гори, не спускай меня так подло с высоты,

– звучит в песне.

Klavdia Petrivna – "Невже": смотрите видео онлайн

Как в сети отреагировали на новый трек Klavdia Petrivna

В комментариях под клипом исполнительницы поклонники оставили немало положительных отзывов. Им понравилась не только композиция, но и видео к ней.

"Очень нравится эта песня, желаю Клавдии Петровне больших успехов и новых песен";

"Песня просто вау";

"Это очень классно";

"Песня просто отпад";

"Непревзойденно, как всегда";

"И песня, и видео – очень хорошо".

Заметим, 13 и 14 февраля состоятся первые в 2025 году концерты Klavdia Petrivna. Она выступит во Львове. Кроме того, певица объявила свой первый мини-тур. Правда, состоится он не в Украине.