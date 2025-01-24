В четверг и пятницу, 13 и 14 февраля, во Львове состоятся незабываемые концерты Klavdia Petrivna. По случаю Дня любви и любви певица будет удивлять исполнением любимых песен, передает 24 Канал.

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Klavdia Petrivna обещает особые вечера, ведь на этот раз не будет гигантских арен и большого расстояния от нее до зрителя. На этот раз каждый сможет разглядеть все детали ее образов и окунуться в магию музыки.

Это первые выступления Klavdia Petrivna в новом 2025 году и возможность побывать на концертах, где создастся новый стандарт близости между зрителем и артистом. Это шанс снять множество ярких видео для соцсетей и почувствовать энергию города Льва.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события. Klavdia Petrivna ждет именно вас,

– приглашают организаторы.



Анонс концерта / Фото пресс-службы

Событие состоится в самом центре Львова, на концерт-арене "Малевич", что в 800 метрах от Оперного театра.

Заметим, ранее о большом концерте объявила группа "Океан Эльзы". Выступление "Тот день" состоится 27 июня во Львове на в на территории !FESTrepublic.