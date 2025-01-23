Концерт "Тот день" состоится 27 июня в родном городе коллектива. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу ОЭ.
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Так, летом "Океан Эльзы" выступят во Львове на в на территории !FESTrepublic.
"Тот день во Львове" – это возможность вернуться к себе настоящему, вспомнить самые дорогие моменты и наполниться новой силой. Это день, когда мы снова будем вместе в городе, что вдохновляет, где началась история группы и где снова будет звучать музыка, объединяющая поколения украинцев по всему миру,
– подчеркнули музыканты.
Что известно о концертах "Океан Эльзы" во "Дворце спорта"
- Выступления проходили с 11 по 16 октября.
- Первый концерт вызвал резонанс из-за проверки военнообязанных, во время которой представители ТЦК вручали повестки некоторым зрителям.
- На вторых и третьих концертах Святослав Вакарчук удивил совместными номерами с молодыми украинскими исполнителями. Вместе с YAKTAK, KOLA и SHUMEI они трогательно исполнили песню "Тот день".
- На четвертом концерте фронтмен группы осуществил мечту фаната.
- Последнее выступление прервала воздушная тревога, но Вакарчук продолжил петь для слушателей в метро, превратив форс-мажор в незабываемый момент для поклонников.