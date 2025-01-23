Концерт "Той день" відбудеться 27 червня в рідному місті колективу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку ОЕ.

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Так, влітку "Океан Ельзи" виступлять у Львові на у на території !FESTrepublic.

"Той день у Львові" – це можливість повернутися до себе справжнього, пригадати найдорожчі моменти й наповнитися новою силою. Це день, коли ми знову будемо разом у місті, що надихає, де почалась історія гурту і де знову звучатиме музика, що об’єднує покоління українців по всьому світу,

– підкреслили музиканти.

Що відомо про концерти "Океан Ельзи" у "Палаці спорту"