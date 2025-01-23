Дівчина показала, що відбувалось за лаштунками інавгурації. Вона зняла влог з події. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Кай Трамп.

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Так, Кай поділилася, що провела 18 годин на підборах, відвідавши церковну службу, церемонію присяги у Капітолії та Білий дім.

У Білому домі дівчина звернула увагу глядачів на оформлення кімнат. Як виявилося, кожна з них має свій колір. Наприклад, є зелена, синя та червона зали. Кай зауважила, що була в резиденції президента США близько 20 разів.

Також у влозі вона показала, як пройшов інавгураційний бал. Дівчина станцювала повільний танець з батьком поруч з дідусем. Онука Дональда Трампа зізналася, що дуже хвилювалася перед цим дійством.

Влог Кай Трамп з інавгурації Дональда Трампа: дивіться відео онлайн

У ролику Кай Трамп також відверто розповіла про надзвичайний життєвий досвід, отриманий за останній тиждень. "Трохи божевільно, але точно запам'ятається", – зізналася дівчина.

На запитання про її ставлення до президентства дідуся, 17-річна дівчина наголосила: для неї Дональд Трамп назавжди залишається просто дідусем, а не політичним діячем.

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