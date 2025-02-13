Соловій відповіла на слова Антонюк, однак зробила це з гумором. Відповідне відео з'явилося в інстаграм-сторіс співачки Тучі, передає 24 Канал.

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Соловій і Туча, яка постала в ролі інтерв'юерки, зняли пародію на інтерв'ю співачки з Еммою Антонюк. Спершу прозвучало питання, чи приваблюють Христину бджоли, на що вона відповіла: "Тільки ті, що з пасіки Віктора Андрійовича", маючи на увазі третього президента України Ющенка.

Після цього артистки обіграли момент зі стаканчиком, з якого Туча витягнула жіночі труси. Емма Антонюк раніше завила, що Соловій прийшла на інтерв'ю з пластиковою склянкою, де було біле вино або ігристе.

Найкраще інтерв'ю. Нарешті дізналася, що в Христини Соловій в стаканчику,

– підписала ролик Туча.

Пародія Соловій і Тучі на інтерв'ю з Еммою Антонюк: дивіться відео

Коротко про інтерв'ю Емми Антонюк з Христиною Соловій