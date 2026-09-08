На тлі чуток про "Холостяк": ексдружину Остапчука помітили в компанії відомого режисера

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска та блогерка Христина Горняк, яка вже кілька місяців не з'являється у своїх соцмережах, несподівано вийшла в люди. Компанію на світському заході їй склав український кінорежисер, який одразу підігрів чутки про можливий роман.

Тривала відсутність Христини в інстаграмі породила чимало теорій серед шанувальників. За інформацією блогера Богдана Беспалова, зникнення Горняк може бути безпосередньо пов'язане зі зніманнями 15-го сезону романтичного реаліті "Холостяк", головним героєм якого став баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Ймовірно, мовчання блогерки в мережі зумовлене суворими умовами телевізійного контракту.

Втім, днями Христина вперше за довгий час з'явилася на публіці. Її помітило шоу "Тур зірками" в Києві на показі нової колекції бренду Andreas Moskin у межах Тижня моди в Україні. Знаменитість сиділа в першому ряду поруч з акторкою Наталкою Денисенко та режисером Олексієм Комаровським.

Христина Горняк та Олексій Комаровський / Фото lux.fm

Саме Комаровський після світського заходу додав інтриги. На своїй сторінці він опублікував кадри, на яких видно жіночу руку, що ніжно торкається його обличчя та лежить на його руці. За манікюром і характерними прикрасами уважні користувачі припустили, що на відео саме Горняк.

Випадкова зустріч. Романтичний вайб,

– загадково підписав публікацію режисер.

Друзі Олексія в коментарях також почали активно обговорювати його таємничу супутницю та розпитувати подробиці, проте сам він не поспішає розкривати всі карти.

Коментарі / Скриншот з інстаграму

Тим часом Христина продовжує зберігати інтригу: вона не коментує ані свою можливу участь у телепроєкті, ані характер стосунків із Комаровським. Наразі відомо лише те, що блогерка готує новий авторський проєкт для жінок.

Блогер-пліткар Богдан Беспалов уже навіть встиг оприлюднити імена всіх учасниць і назвати дівчат, які дійдуть до фіналу.



