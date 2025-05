Увійшли в історію пісенного конкурсу: хто двічі перемагав на Євробаченні

Незабаром у Базелі (Швейцарія) відбудеться 69-й пісенний конкурс Євробачення. Перший півфінал, де виступлять представники від України, гурт Ziferblat, запланований на 13 травня, другий півфінал – на 15 травня, а гранд-фінал – на 17 травня. Вже наступної суботи ми дізнаємося, хто переможе цього року.

Цікаво, що є артисти, які двічі здобували перемогу на Євробаченні та увійшли в історію пісенного конкурсу. Це ірландський співак Джонні Логан та шведська співачка Лорін. Що про це відомо, розповість Show 24.

Джонні Логан

Ірландський співак та композитор Джонні Логан переміг на Євробаченні у 1980 році з піснею What's Another Year?. У 1987 році він знову взяв участь у пісенному конкурсі та виграв вдруге, назва його переможної пісні – Hold Me Now.

До речі, у 1992 році Ірландію на Євробаченні представляла Лінда Мартін. Співачка виступала з піснею Why Me?, яку написав Джонні Логан, та здобула перемогу. Так він отримав прізвисько "Містер Євробачення".

Джонні Логан / Фото з інстаграму співака

Лорін

Шведська співачка мароккансько-берберського походження Лорін також двічі вигравала Євробачення. У 2012 році вона представляла Швецію на пісенному конкурсі, який проходив у столиці Азербайджану Баку. Артистка виступала з піснею Euphoria, за результатами голосування вона набрала 372 бали.

Лорін – Euphoria: дивіться відео онлайн

У 2023 році Лорін вдруге взяла участь у Євробаченні з композицією Tattoo. Пісенний конкурс приймало місто Ліверпуль, що в Англії. Співачка знову здобула перемогу. До речі, тоді у соціальних мережах помітили схожість переможної пісні Лорін з треком Міки Ньютон "В плену", який вийшов у 2005 році.

Лорін – Tattoo: дивіться відео онлайн

Раніше ми писали матеріал про те, скільки разів Україна перемагала на Євробаченні. Цьогоріч від нашої країни у Базелі виступить гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray, тож бажаємо хлопцям успіху та перемоги!