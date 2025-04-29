Поки більшість говорили російською: хто з героїв "Холостяка" був україномовним

Реаліті-шоу "Холостяк" виходить на українському телебаченні вже близько 14 років. За цей час головними героями проєкту стало 13 чоловіків, більшість з яких були російськомовними.

За всі 13 сезонів "Холостяка" лише двоє головних героїв спілкувалися в етері українською мовою. Це Костянтин Євтушенко та Олександр "Терен" Будько, пише Show 24.

Цікаво Жінки, в яких були стосунки з Тарасом Цимбалюком – головним героєм "Холостяка-14"

Костянтин Євтушенко був єдиним україномовним "Холостяком" до Олександра Терена. Він народився та виріс у Львові, а навчався в Києві.

Євтушенко став "Холостяком" у 2013 році, на той час він був у статусі успішного підприємця й інвестора. У фіналі проєкту опинилося двоє дівчат – Анна Селюкова та Анаїт Адамян. Анна стала переможницею проєкту, однак парі не вдалося побудувати стосунки після завершення шоу.

Попри це Костянтин Євтушенко знайшов своє кохання. Він одружився з олімпійською чемпіонкою Наталією Добринською. Подружжя досі у шлюбі, вони виховують трьох дітей. Однак перебувають на відстані через війну.



Костянтин Євтушенко з сім'єю / Фото з інстаграму Костянтина Євтушенка

Другий україномовний "Холостяк"

Після початку повномасштабного вторгнення вийшов 12 сезон "Холостяка", героєм якого був Алекс Топольський. Попри те, що він зі Львова, чоловік спілкувався в кадрі російською. Тому проєкт дублювали українською мовою.

Тому другим україномовним "Холостяком" став Олександр "Терен" Будько – ветеран російсько-української війни, який зазнав важкого поранення на фронті та втратив ноги. 13 сезон за його участі став першим, де й всі учасниці спілкувалися українською. Це була вимога самого "Холостяка".

Мені важливо, щоб вона була україномовною, підтримувала всі ідеї єдиної, соборної, міцної України без жодних сумнівів. Щоб це була людина з високою повагою до ветеранів, якій не байдужі теми безбар'єрності та інклюзивності простору,

– казав Олександр Терен.



Олександр Терен / Фото з інстаграму шоу

13 сезон "Холостяка" завершився перемогою Інни Бєлєнь. Пара будувала стосунки після шоу, однак згодом розійшлась. Та за словами подруги Терена, насправді у них не було жодних відносин.

Нагадаємо, тепер фани в очікуванні 14 сезону проєкту "Холостяк", головним героєм якого став український актор Тарас Цимбалюк.