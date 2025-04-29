За все 13 сезонов "Холостяка" только двое главных героев общались в эфире на украинском языке. Это Константин Евтушенко и Александр "Терен" Будько, пишет Show 24.

Интересно Женщины, у которых были отношения с Тарасом Цимбалюком – главным героем "Холостяка-14"

Константин Евтушенко был единственным украиноязычным "Холостяком" до Александра Терена. Он родился и вырос во Львове, а учился в Киеве.

Евтушенко стал "Холостяком" в 2013 году, в то время он был в статусе успешного предпринимателя и инвестора. В финале проекта оказалось две девушки – Анна Селюкова и Анаит Адамян. Анна стала победительницей проекта, однако паре не удалось построить отношения после завершения шоу.

Несмотря на это Константин Евтушенко нашел свою любовь. Он женился на олимпийской чемпионке Наталье Добрынской. Супруги до сих пор в браке, они воспитывают троих детей. Однако находятся на расстоянии из-за войны.



Константин Евтушенко с семьей / Фото из инстаграма Константина Евтушенко

Второй украиноязычный "Холостяк"

После начала полномасштабного вторжения вышел 12 сезон "Холостяка", героем которого был Алекс Топольский. Несмотря на то, что он из Львова, мужчина общался в кадре на русском. Поэтому проект дублировали на украинский язык.

Поэтому вторым украиноязычным "Холостяком" стал Александр "Терен" Будько – ветеран российско-украинской войны, который получил тяжелое ранение на фронте и потерял ноги. 13 сезон с его участием стал первым, где и все участницы общались на украинском. Это было требование самого "Холостяка".

Мне важно, чтобы она была украиноязычной, поддерживала все идеи единой, соборной, крепкой Украины без всяких сомнений. Чтобы это был человек с высоким уважением к ветеранам, которому не безразличны темы безбарьерности и инклюзивности пространства,

– говорил Александр Терен.



Александр Терен / Фото из инстаграма шоу

13 сезон "Холостяка" завершился победой Инны Белень. Пара строила отношения после шоу, однако впоследствии разошлась. И по словам подруги Терена, на самом деле у них не было никаких отношений.

Напомним, теперь фаны в ожидании 14 сезона проекта "Холостяк", главным героем которого стал украинский актер Тарас Цимбалюк.