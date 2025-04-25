Хоть до премьеры далеко, а съемки реалити-шоу еще не стартовали, к Цимбалюку уже приковано внимание, а особенно к его личной жизни. В сети даже распустили сплетни, что певица СолоХа ждет ребенка от Тараса, однако он опроверг данную информацию. В сегодняшнем материале Show 24 расскажет о женщинах актера.

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Виктория Варлей

Украинская актриса Виктория Варлей участвовала в 12 сезоне проекта "Холостяк" с Алексом Топольским. На первой вечеринке она рассказала, что была в отношениях с Тарасом Цимбалюком. Они познакомились во время съемок сериала "СуперКопы". По словам женщины, роман закрутился очень быстро.

Прошел буквально месяц со дня нашего знакомства и мы начали жить вместе. Мы сходились, расходились на протяжении трех лет. Причина расставания была – я не хочу иметь отношения с мужчиной, который младше меня на 7-6 лет. На какие-то мои поступки он реагировал слишком эмоционально,

– поделилась Варлей.

Актеры сериала "СуперКопы" / Фото НЛО TV

Первая жена Ангелина

Первую жену Тараса Цымбалюка зовут Ангелина. Они начали встречаться на пятом курсе университета. Через два года пара поженилась, а позже они поняли, что поспешили.

Не ясно, зачем мы женились. Сошлись во мнении, что строить семью дальше рано. Что еще нужен какой-то опыт – мне в первую очередь. Что я не готов еще к этому всему. Что я еще не сформировался, у меня нет еще такого крепкого мужского стержня, чтобы я был мужчиной, за которым стоит женщина. Что я рано взял эту ответственность. Этих вопросов у меня к себе возникло много,

– отметил актер.

По словам Цимбалюка, это и стало причиной их разрыва.

Тарас Цимбалюк и Ангелина / Скриншот из видео Алины Доротюк

Тина Антоненко – вторая жена Цимбалюка

Со второй женой, визажисткой Тиной Антоненко, Тарас Цимбалюк познакомился на съемках клипа Monatik "Вечность". Впоследствии между ними завязались романтические отношения.

В 2020 году Цимбалюк публично сделал Антоненко предложение во время участия в талант-шоу "Танцы со звездами", женщина сказала "да". 3 июля 2021 года они поженились, а в июне 2022 года объявили о расставании. Впоследствии Тарас признался, что они с Тиной хотели нравиться друг другу и очень мало общались. Экс-влюбленные пытались обдумать ситуацию, но сошлись во мнении, что не могут мириться со взглядами, в которых не совпадают.

Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко / Фото из инстаграма визажистки

Светлана Готочкина

Впоследствии Тарас Цимбалюк начал встречаться с дизайнером и ресторатором Светланой Готочкиной. В конце прошлого года в сети появились слухи, что пара больше не вместе. Актер подогрел их, когда опубликовал сообщение в инстаграме, где признался, что у него был плохой конец года, и намекнул на определенные изменения в жизни.

Тарас Цимбалюк и Светлана Готочкина / Фото из инстаграма актера

Цимбалюк и Готочкина публично не комментировали свой разрыв. Однако вскоре актер будет искать любовь на реалити-шоу "Холостяк". Девушки, желающие принять участие в проекте, уже могут заполнить анкету на сайте.

Кстати, ранее мы писали о фильмах и сериалах с Тарасом Цымбалюком.