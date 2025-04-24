Цимбалюк записал видеообращение, которое опубликовал в своем тиктоке, передает Show 24. Он назвал признаки того, "что ты стал "Холостяком"".

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Первое, форсится песня "Тарас Цимбалюк – хочу таких десять штук" по всему тиктоку. Респект. Очень остроумно. Далее, в принципе, выкладывается очень много тиктоков. Потом тебе приписывают романы абсолютно со всеми женщинами, которые появляются в кадре, на сцене, просто рядом,

– говорит актер.

В ролике Тарас Цимбалюк также прокомментировал слухи о том, что певица СолоХа якобы ждет ребенка от него. Актер дал понять, что распространенная информация – неправдивая.

И мое любимое. Просто какие-то долбой*бы разгоняют новость, что актриса или певица, которую я видел один раз в своей жизни на репетиции, где я, собственно, с ней и познакомился, от тебя беременна. Ну, все, верю. Действительно. Видимо, все-таки меня объявили "Холостяком",

– добавил Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк стал новым "Холостяком"