Цимбалюк записав відеозвернення, яке опублікував у своєму тіктоці, передає Show 24. Він назвав ознаки того, "що ти став "Холостяком"".
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Перше, форситься пісня "Тарас Цимбалюк – хочу таких десять штук" по всьому тіктоку. Респект. Дуже дотепно. Далі, в принципі, викладається дуже багато тіктоків. Потім тобі приписують романи абсолютно з усіма жінками, які з'являються в кадрі, на сцені, просто поруч,
– каже актор.
У ролику Тарас Цимбалюк також прокоментував чутки про те, що співачка СолоХа нібито чекає на дитину від нього. Актор дав зрозуміти, що поширена інформація – неправдива.
І моє улюблене. Просто якісь довбой*би розганяють новину, що актриса чи співачка, яку я бачив один раз у своєму житті на репетиції, де я, власне, з нею і познайомився, від тебе вагітна. Ну, все, вірю. Дійсно. Мабуть, все-таки мене оголосили "Холостяком",
– додав Цимбалюк.
Тарас Цимбалюк став новим "Холостяком"
- 18 квітня телеканал СТБ оголосив, що головним героєм 14 сезону проєкту "Холостяк" став Тарас Цимбалюк. Всі, хто бажає взяти участь у шоу, вже можуть заповнити анкету на сайті. Прем'єра запланована на осінь.
- Згодом видання УНІАН, посилаючись на інсайдера, повідомило, що актор перебуває у стосунках зі співачкою СолоХою та що вона чекає на дитину від нього.
- Пізніше у команді СолоХи відреагували на скандальні чутки.